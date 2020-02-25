Треть клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" пользуется Личным кабинетом

В январе текущего года в Личном кабинете на сайте 104.ua зарегистрировались более 8 тыс. клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта". Количество регистраций в январе 2020 года на 32% больше чем в январе 2019 году, и на 49% - чем в январе 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Возможности, которые предоставляет Личный кабинет, позволяют потребителям экономить время. В большинстве случаев отпадает необходимость посещать Центры обслуживания клиентов - даже для сверки и уточнения оплат. В этом онлайн-сервисе клиенты могут подать свои показатели счетчика, просмотреть историю расчетов, заплатить за потребленный газ, а также узнать цену природного газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам пресс-службы, в режиме онлайн можно задать вопрос, оставить отзыв или записаться на прием к руководителям газового хозяйства. Все обращения направляются в контакт-центр, который обрабатывает информацию.

"Пользователи Личного кабинета имеют возможность первыми получать счета за потребленный газ. Людям не нужно ожидать счета в почтовом ящике. Вся информация находится в онлайн-сервисе, - рассказывает директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов. - Передав показания через онлайн-кабинет, уже через несколько часов покупатель видит сумму начислений за потребленный газ. Это очень удобно".

В пресс-службе отметили, что дополнительно на сайте 104.ua есть подробная инструкция пользования кабинетом. Для регистрации в "Личном кабинете" необходимо зайти в поле "Регистрация", ввести номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа или номер счетчика и email. При необходимости, менеджеры в Центрах обслуживания клиентов могут помочь пройти регистрацию и предоставят исчерпывающие консультации.