Третина клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" користується Особистим кабінетом

В січні поточного року в Особистому кабінеті на сайті 104.ua зареєструвалися понад 8 тис. клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту". Кількість реєстрацій в січні 2020 року на 32% більше ніж у січні 2019 році, та на 49% - ніж у січні 2018 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Можливості, які надає Особистий кабінет, дозволяють споживачам економити час. У більшості випадків відпадає необхідність відвідувати Центри обслуговування клієнтів - навіть для звірки й уточнення оплат. В цьому онлайн-сервісі клієнти можуть подати свої показники лічильника, переглянути історію розрахунків, заплатити за спожитий газ, а також дізнатися ціну природного газу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за словами прес-служби, в режимі онлайн можна надіслати запитання, залишити відгук чи записатися на прийом до керівників газового господарства. Всі звернення направляються до контакт-центру, який обробляє інформацію.

"Користувачі Особистого кабінету мають можливість першими отримувати рахунки за спожитий газ. Людям не потрібно очікувати рахунку в поштовій скриньці. Вся інформація знаходиться в онлайн-сервісі, - розповідає директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів. - Передавши показання через онлайн-кабінет, уже за кілька годин споживач бачить суму нарахувань за спожитий газ. Це дуже зручно".

У прес-службі зазначили, що додатково на сайті 104.ua є детальна інструкція користування кабінетом. Для реєстрації в "Особистому кабінеті" необхідно зайти в поле "Реєстрація", ввести номер свого особового рахунку, останню суму платежу чи номер лічильника та email. За необхідності, менеджери у Центрах обслуговування клієнтів можуть допомогти пройти реєстрацію та нададуть вичерпні консультації.