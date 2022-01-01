Почти треть года без работы: сколько украинцы будут отдыхать в 2022 году

В 2022 году в Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 116 дней, когда работа не проводится, среди которых 105 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Согласно статье 73 КЗоТ в 2022 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие праздничные и нерабочие дни:

1 января - Новый год;

7 января - Рождество Христово;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - День труда;

24 апреля - Пасха;

9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;

12 июня - Троица;

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День Независимости Украины;

14 октября - День защитников и защитниц Украины;

25 декабря - Рождество Христово.

В соответствии с частью третьей статьи 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день (статья 73) совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2022 году выходной день в субботу 1 января переносится на понедельник 3 января, выходной день в воскресенье 24 апреля - на понедельник 25 апреля, выходной день в воскресенье 1 мая - на понедельник 2 мая, выходной день в воскресенье 12 июня - на понедельник 13 июня и выходной день в воскресенье 25 декабря - на понедельник 26 декабря.