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Треть экономики Украины сейчас не функционирует, - Минфин

Фото: министр финансов
Автор: Александр Белоус

В настоящее время около 30% бизнеса полностью или временно остановило работу в Украине. Это предварительные данные на основе сбора налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко во время телемарафона 19 марта.

По его словам, предварительные расчеты по уплате налогов свидетельствуют, что около 30% экономики или не работает, или временно не работает. Это подсчеты на основе из уплаты налога на доходы физических лиц, а также ЕСВ".

"Треть экономики сейчас не функционирует", - сказал Марченко.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство финансов Украины