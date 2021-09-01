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Треть деревьев в мире под угрозой исчезновения: названы причины

Автор: Анастасия Рокитна

В мире под угрозой исчезновения 30% видов деревьев. В Международной организации по охране ботанических садов назвали причины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BGCI.

Причинами исчезновения деревьев назвали:

  • сельское хозяйство,
  • животноводство,
  • лесозаготовки.

"В рамках глобального изучения деревьев за последние пять лет были проведены интенсивные исследования для сбора информации о риске исчезновения, анализируя 58 497 видов деревьев по всему миру. Теперь мы знаем, что 30% видов деревьев находятся под угрозой исчезновения, и по меньшей мере 142 вида деревьев зарегистрированы как вымершие в дикой природе", - говорится в докладе организации.

Напомним, количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло в пять раз.

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