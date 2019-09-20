Почти треть бюджета-2020 направлена ​​на обслуживание госдолга

Почти треть государственного бюджета на 2020 год направлена ​​на обслуживание государственного долга. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Маркаровой, на конец 2020 долг Украины по отношению к ВВП удастся снизить до 46,7%.

"Многие обратили внимание на то, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга: внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы. Потому что после 2015 года, после реструктуризации у нас было несколько лет, когда нам не надо было возвращать. То, что мы полностью забюджетировали, позволит нам к концу 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7%. Это делает нашу экономику более устойчивой", - заявила Маркарова.

Напомним, нардепы нашли много недостатков в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год", о чем заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук. По его словам, соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня "вызывает вопросы".

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату на 550 гривен, а также заложить 245,8 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне.