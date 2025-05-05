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Трент Александер-Арнольд йде з "Ліверпуля": новий клуб пропонує йому "божевільну" зарплату

Понеділок 05 травня 2025 15:22
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Трент Александер-Арнольд йде з "Ліверпуля": новий клуб пропонує йому "божевільну" зарплату Александр-Арнольд переходить до "Реалу" (фото: liverpoolfc.com)
Автор: Володимир Варуха

26-річний правий захисник Трент Александер-Арнольд оголосив про свій відхід із "Ліверпуля" після завершення сезону 2024/25. Він приєднається до "Реала" на правах вільного агента, підписавши п’ятирічний контракт з іспанським грандом. За повідомленнями, його зарплата в новому клубі становитиме близько 240 тисяч фунтів на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі клубу.

Арнольд покидає "Ліверпуль"

Александер-Арнольд, вихованець академії "Ліверпуля", провів у клубі понад 350 матчів, вигравши дві Прем’єр-ліги, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Незважаючи на спроби керівництва "червоних" продовжити з ним контракт, Трент вирішив прийняти новий виклик у своїй кар’єрі.

У своєму прощальному зверненні до вболівальників він зазначив

"Хочу сказати, що це нелегке рішення, і в нього вкладено багато роздумів і почуттів. Я тут уже 20 років, насолоджувався кожною хвилиною, досяг усіх своїх мрій, досяг усього, чого коли-небудь хотів", - сказав захисник

Цей трансфер робить Александера-Арнольда сьомим англійцем, який виступатиме за "Реал Мадрид", приєднавшись до таких гравців, як Стів Макманаман, Девід Бекхем та його товариш по збірній Джуд Беллінгем.

"Ліверпуль" подякував Тренту за його внесок у клуб і побажав успіхів у подальшій кар’єрі. Очікується, що "червоні" активно працюватимуть на трансферному ринку влітку, щоб зміцнити склад після відходу одного з ключових гравців.

Раніше Гаррі Хейн виграв свій перший трофей з мюнхенською "Баварією".

Також Артем Довбик відзначився голом за "Рому" у матчі проти "Фіорентини".

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