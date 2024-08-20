Тренер волейбольной сборной Украины нашел дополнительную работу
Наставник национальной команды Украины по волейболу Рауль Лосано подыскал место работы на клубном уровне. Он будет тренировать клуб "Чарни" из польского Радома.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал Федерации волейбола Украины.
68-летний аргентинец решил стать совместителем. Он стал тренером-координатором коллектива 2-го дивизиона Польши.
Лосано во второй раз оказался в лагере "Черных". В сезоне 2015/16 он работал главным тренером команды. Под его руководством коллектив из Мазовии тогда финишировал шестым в Плюс Лиге.
Прошлый сезон "Чарни" завершили на последней строчке элитного дивизиона. Радомцы одержали всего 7 побед в 30-ти турах регулярного первенства. Лосано же в апреле возглавил сборную Украины и неоптимальным составом триумфовал в Золотой Евролиге.
Кто такой Рауль Лосано
Уроженец Ла-Платы, играл на позиции связующего. На тренерский путь перешел в 1974 году.
Переехал в Европу в конце 80-х. Работал в чемпионатах Италии, Греции, Польши. Первой сборной в биографии Лосано стала Испания (1994-1997, 1999-2000 гг.). Позже возглавлял сборные Польши, Германии, Ирана и Китая. В 2022 году возглавил японский "Дж. Т. Тандерс".
Трижды был чемпионом и завоевал Кубок Аргентины. В сезоне 2000/01 оформил дубль во главе "Тревизо", завоевав "золото" итальянского первенства и Кубок Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов ЕКВ. С "Миланом" триумфовал в Кубке ЕКВ 1992/93. Со сборной Польши стал вице-чемпионом мира (2006), а с Германией выиграл Евролигу (2009).
К слову, ранее сборная Украины проиграла матч за 3-е место Кубка претендентов.
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