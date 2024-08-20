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Тренер волейбольной сборной Украины нашел дополнительную работу

Радом, Вторник 20 августа 2024 18:59
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Тренер волейбольной сборной Украины нашел дополнительную работу Фото: Рауль Лосано будет работать в чемпионате Польши (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Наставник национальной команды Украины по волейболу Рауль Лосано подыскал место работы на клубном уровне. Он будет тренировать клуб "Чарни" из польского Радома.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал Федерации волейбола Украины.

68-летний аргентинец решил стать совместителем. Он стал тренером-координатором коллектива 2-го дивизиона Польши.

Лосано во второй раз оказался в лагере "Черных". В сезоне 2015/16 он работал главным тренером команды. Под его руководством коллектив из Мазовии тогда финишировал шестым в Плюс Лиге.

Прошлый сезон "Чарни" завершили на последней строчке элитного дивизиона. Радомцы одержали всего 7 побед в 30-ти турах регулярного первенства. Лосано же в апреле возглавил сборную Украины и неоптимальным составом триумфовал в Золотой Евролиге.

Кто такой Рауль Лосано

Уроженец Ла-Платы, играл на позиции связующего. На тренерский путь перешел в 1974 году.

Переехал в Европу в конце 80-х. Работал в чемпионатах Италии, Греции, Польши. Первой сборной в биографии Лосано стала Испания (1994-1997, 1999-2000 гг.). Позже возглавлял сборные Польши, Германии, Ирана и Китая. В 2022 году возглавил японский "Дж. Т. Тандерс".

Трижды был чемпионом и завоевал Кубок Аргентины. В сезоне 2000/01 оформил дубль во главе "Тревизо", завоевав "золото" итальянского первенства и Кубок Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов ЕКВ. С "Миланом" триумфовал в Кубке ЕКВ 1992/93. Со сборной Польши стал вице-чемпионом мира (2006), а с Германией выиграл Евролигу (2009).

К слову, ранее сборная Украины проиграла матч за 3-е место Кубка претендентов.

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