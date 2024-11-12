Тренер Усика, Ломаченка та Хижняка залишає збірну України

З ім'ям 66-літнього фахівця пов'язані найбільші успіхи олімпійського боксу нашої країни. Колишні аматори згодом підтвердили свій клас і в професіональному боксі.

"У мене контракт закінчується 31 грудня цього року. Головним тренером збірної я вже не буду і, відповідно, не працюватиму з командою. Гадаю, прийшов час. Є багато як молодих і перспективних, так і досвідчених тренерів. А я своє відпрацював", – пояснив рішення тренер.

Він повідомив, що між ним та керівництвом федерації була домовленість. Фахівець мав допрацювати до кінця олімпійського 2024 року, а новий контракт він вже підписувати не збирався.

"Звичайно, були цілі. Конкретно боксери мали принести країні золоту медаль. Я із завданням впорався", – відзвітував Сосновський, маючи на увазі олімпійський тріумф у Парижі Олександра Хижняка.

"Робота на посаді головного тренера збірної вимагає багато сил, здоров’я, має бути багато бажання. Це дуже серйозна робота, – поділився легендарний тренер. – А я вже старший чоловік, мені складно їздити, літати, працювати".

Зіркові вихованці Дмитра Сосновського

Львівський тренер очолював збірну України під час найбільш вдалої для неї Олімпіади-2012 у Лондоні. Тоді "синьо-жовті" вперше в історії очолили медальний залік у боксі.

Україна здобула в Лондоні п'ять нагород. "Золото" виграли Василь Ломаченко та Олександр Усик, "срібло" – Денис Берінчик, "бронзу" – Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздик. Четверо з цієї команди згодом стали чемпіонами світу серед професіоналів.

Загалом та збірна була унікальною. Протягом року вона виграла Кубок Європи, чемпіонат Європи, чемпіонат світу та Олімпійські Ігри у командному заліку.

Після відходу зірок лондонських Ігор у профі головною надією олімпійського боксу України став Олександр Хижняк. У Токіо-2020 він, прикро поступившись у фіналі, привіз на батьківщину "срібло". А у Парижі-2024 став олімпійським чемпіоном.