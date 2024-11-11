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Навіть не в топі. Усик несподівано провалився в престижному рейтингу боксерів

Понеділок 11 листопада 2024 13:56
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Навіть не в топі. Усик несподівано провалився в престижному рейтингу боксерів Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Володар трьох чемпіонських поясів у надважкому дивізіоні Олександр Усик не потрапив до чільної десятки найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний портал.

У оновленому рейтингу вітчизняному боксеру відвели лише 15-ту сходинку. Щоправда, він лідирує серед хевівейтерів.

Очолює список абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі – непереможний японець Наоя Іноуе. Другим іде мексиканець Сауль Альварес, який володіє трьома поясами у другій середній ваговій категорії. Замикає чільну трійку чемпіон світу за версією WBA серед легковаговиків – американець Джервонта Девіс.

У топ-20 присутній ще один українець – Василь Ломаченко. Він посідає 4-те місце серед представників легкої ваги, а у загальному списку йде 17-м. Чемпіон світу за версією WBO в цій же категорії – Денис Берінчик – 7-й у своєму дивізіоні та 44-й серед усіх бійців.

Суперник Усика в найближчому поєдинку – британець Тайсон Ф'юрі ледь зачипився за топ-50. Йому відвели лише 49-й щабель у загальному рейтингу.Навіть не в топі. Усик несподівано провалився в престижному рейтингу боксерів

Навіть не в топі. Усик несподівано провалився в престижному рейтингу боксерів

Портал BoxRec: що відомо

Вебсайт присвячений статистиці професійного боксу. Заснований у 2000 році британським аналітиком Джоном Шеппардом.

Веде статистику всіх професійних боксерських поєдинків та публікує рейтинги як активних боксерів, так і тих, хто завершили спортивну кар'єру. Для створення рейтингів використовується комп'ютеризована система балів. BoxRec оновлюється редакторами-волонтерами з багатьох країн світу за прикладом Вікіпедії.

Раніше згадали топ-5 найкращих перемог боксера В’ячеслав Узелкова.

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Василь Ломаченко Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс Денис Беринчик
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