Тренер українця з АПЛ став топ-кандидатом на місце в "Манчестер Юнайтед"

Керманич "Брентфорда" Томас Франк всерйоз зацікавив МЮ. Керівництво "червоних дияволів" вражене роботою данського фахівця зі скромним колективом із передмістя Лондона.

Наразі "Юнайтед" ще не визначився з майбутнім тен Хага. Нідерландець може як втратити посаду, так і залишитися на "Олд Траффорд" ще на сезон. Вочевидь, остаточне рішення ухвалять після 25 травня – дати фіналу Кубка Англії проти "Манчестер Сіті". У чемпіонаті ж МЮ не підніметься вище шостої сходинки.

Франк очолив "Брентфорд" восени 2018 року. Він вивів "бджіл" до Прем'єр-ліги та вже впродовж трьох сезонів зберігає з командою прописку в еліті. Під керівництвом данця на рівні АПЛ дебютував українець Єгор Ярмолюк (26 матчів у нинішньому сезоні).

Хто такий Томас Франк

Уродженець Фредеріксверка, майже два десятиліття працював на молодіжному рівні. У 2008-2013 рр. почергово працював зі збірними Данії U-16. U-17, U-19.

Перед сезоном 2013/14 очолив "Брондбю". Фінішував із грандом на четвертому та третьому місцях, а наприкінці третього сезону скандально пішов із клубу через критику президента клубу. Він розніс тренера під псевдонімом на одному з фанатських форумів.

Вивчав спортивну психологію і тренерське лідерство в Копенгагенському інституті спортивної медицини. Працював у дитячому садку та викладав у бізнес-школі Ісхой. Прихильник стратегії Moneyball – пошуку за допомогою просунутої статистики невідомих виконавців, розкриття їхніх талантів і досягнення з ними успіхів із подальшим продажем за значні суми.