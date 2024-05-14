Тренер украинца из АПЛ стал топ-кандидатом на место в "Манчестер Юнайтед"

Менеджмент английского "Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной кандидатурой на должность главного тренера команды на случай увольнения Эрика тен Хага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Наставник "Брентфорда" Томас Франк всерьез заинтересовал МЮ. Руководство "красных дьяволов" потрясено работой датского специалиста со скромным коллективом из пригорода Лондона.
Пока "Юнайтед" еще не определился с будущим тен Хага. Нидерландец может как лишиться должности, так и остаться на "Олд Траффорд" еще на сезон. Очевидно, окончательное решение будет принято после 25 мая – даты финала Кубка Англии против "Манчестер Сити". В чемпионате же МЮ не поднимется выше шестой строчки.
Франк возглавил "Брентфорд" осенью 2018 года. Он вывел "пчел" в Премьер-лигу и уже в течение трех сезонов сохраняет с командой прописку в элите. Под руководством датчанина на уровне АПЛ дебютировал украинец Егор Ярмолюк (26 матчей в нынешнем сезоне).
Уроженец Фредериксверка, почти два десятилетия работал на молодежном уровне. В 2008-2013 гг. поочередно работал со сборными Дании U-16. U-17, U-19.
Перед сезоном 2013/14 возглавил "Брондбю". Финишировал с грандом на четвертом и третьем местах, а в конце третьего сезона скандально ушел из клуба из-за критики президента клуба. Он разнес тренера под псевдонимом на одном из фанатских форумов.
Изучал спортивную психологию и тренерское лидерство в Копенгагенском институте спортивной медицины. Работал в детском саду и преподавал в бизнес-школе Исхой. Поклонник стратегии Moneyball – поиска с помощью продвинутой статистики неизвестных исполнителей, раскрытия их талантов и достижения с ними успехов с последующей продажей за значительные суммы.
К слову, ранее Мудрик оформил гол за "Челси" в противостоянии с "Ноттингемом".
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