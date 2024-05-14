Тренер украинца из АПЛ стал топ-кандидатом на место в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Брентфорда" Томас Франк всерьез заинтересовал МЮ. Руководство "красных дьяволов" потрясено работой датского специалиста со скромным коллективом из пригорода Лондона.

Пока "Юнайтед" еще не определился с будущим тен Хага. Нидерландец может как лишиться должности, так и остаться на "Олд Траффорд" еще на сезон. Очевидно, окончательное решение будет принято после 25 мая – даты финала Кубка Англии против "Манчестер Сити". В чемпионате же МЮ не поднимется выше шестой строчки.

Франк возглавил "Брентфорд" осенью 2018 года. Он вывел "пчел" в Премьер-лигу и уже в течение трех сезонов сохраняет с командой прописку в элите. Под руководством датчанина на уровне АПЛ дебютировал украинец Егор Ярмолюк (26 матчей в нынешнем сезоне).

Кто такой Томас Франк

Уроженец Фредериксверка, почти два десятилетия работал на молодежном уровне. В 2008-2013 гг. поочередно работал со сборными Дании U-16. U-17, U-19.

Перед сезоном 2013/14 возглавил "Брондбю". Финишировал с грандом на четвертом и третьем местах, а в конце третьего сезона скандально ушел из клуба из-за критики президента клуба. Он разнес тренера под псевдонимом на одном из фанатских форумов.

Изучал спортивную психологию и тренерское лидерство в Копенгагенском институте спортивной медицины. Работал в детском саду и преподавал в бизнес-школе Исхой. Поклонник стратегии Moneyball – поиска с помощью продвинутой статистики неизвестных исполнителей, раскрытия их талантов и достижения с ними успехов с последующей продажей за значительные суммы.