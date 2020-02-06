Тренер "Селтика" объяснил отсутствие Шведа в заявке на Лигу Европы

Фото: Марьян Швед (celticfc.net)

Игрок сборной Украины до сих пор не адаптировался в команде

Главный тренер шотландского "Селтика" Нил Леннон объяснил отсутствие украинского легионера Марьяна Шведа в заявке команды на матчи плей-офф Лиги Европы-2019/20. Об этом он рассказал в интервью клубному телеканалу Celtic TV.

Со слов наставника, атакующий полузащитник сборной Украины до сих пор не адаптировался в команде.

"Ему трудно, у него возникли определенные трудности с английским языком. На тренировках он не дотягивает до уровня остальной команды. Швед - все еще очень талантливый игрок, но ему нужно немного больше времени для адаптации", - пояснил Леннон.

В январе новичками "Селтика" стали поляк Патрик Климала и ивуариец Исмаила Соро. Кроме того, в первой части сезона хорошо себя проявил 19-летний защитник Джереми Фримпонг. Всем трем, по словам Леннона, необходимы были места в заявке на Лигу Европы. А поскольку из команды в январе ушли Скотт Синклер и Льюис Морган, оставалось освободить лишь третье место.

Во внутреннем чемпионате Шведа раз попадал в заявку "Селтика" еще 19 октября прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что в плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020 смогут сыграть сразу 13 футболистов сборной Украины, которых главный тренер Андрей Шевченко приглашал последние матчи 2019 года.