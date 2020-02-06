Тренер "Селтіка" пояснив відсутність Шведа у заявці на Лігу Європи

Фото: Мар'ян Швед (celticfc.net)

Гравець збірної України досі не адаптувався в команді

Головний тренер шотландського "Селтіка" Ніл Леннон пояснив відсутність українського легіонера Мар'яна Шведа в заявці команди на матчі плей-офф Ліги Європи-2019/20. Про це він розповів в інтерв'ю клубному телеканалу Celtic TV.

За словами наставника, атакуючий півзахисник збірної України дотепер не адаптувався в команді.

"Йому важко, у нього виникли певні труднощі з англійською мовою. На тренуваннях він не дотягує до рівня решти команди. Швед - все ще дуже талановитий гравець, але йому потрібно трохи більше часу для адаптації", - пояснив Леннон.

У січні новачками "Селтіка" стали поляк Патрік Клімана і івуарієць Ісмаїла Соро. Крім того, в першій частині сезону добре себе проявив 19-річний захисник Джеремі Фрімпонг. Всім трьом, за словами Леннона, необхідні були місця в заявці на Лігу Європи. А оскільки з команди в січні пішли Скотт Сінклер і Льюїс Морган, залишалося звільнити лише третє місце.

У внутрішньому чемпіонаті Шведа востаннє потрапляв до заявки "Селтіка" ще 19 жовтня минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в плей-офф Ліги Європи сезону-2019/2020 зможуть зіграти відразу 13 футболістів збірної України, яких головний тренер Андрій Шевченко запрошував останні матчі 2019 року.