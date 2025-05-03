Тренер з Мелітополя довів до сліз Анджеліну Джолі однією фразою: зворушлива історія

Як Андрій зустрівся з Анджеліною Джолі

24 лютого 2022 року Андрій мав бути зі своєю командою 14-річних футболістів на турнірі у Львові. Проте щось всередині підказувало, що ця поїздка буде інакшою.

"22-го збирав речі. 23-го сів і таке відчуття було, ніби я прощався з рідним домом.

Дочка із сином казали: "Тату, ти ніби з нами прощаєшся?" І я не знав чому, але відчуття було таке... О 6-й ранку зателефонувала дружина - Мелітополь вже бомбили", - розповідає він.

Повернення додому було неможливим. Андрій залишився з юними підопічними у Львові, де їх прихистив клуб "Рух". Тим часом дружина з його дітьми проходила 29 блокпостів, аби вибратися з окупації.

Попри власний біль і страх за родину, Андрій став опорою для своїх підопічних. Саме у той період йому довелося пережити зустріч, яка змінила все.

"Я сиджу. Заходять представники, кажуть: "Збирайте дітей, буде гостя - всесвітньо відома кінозірка". Я питаю: "Хто?" Кажуть: "Анжеліна Джолі". Я не повірив. А потім вона справді заходить. Сідає із дітьми, розмовляє. Дуже щиро. Я їй сказав: "Приїжджайте до нас, ми почастуємо черешнями". Вона запитує: "Що таке черешня?" Ми всі посміхнулися", - згадує Андрій зі сміхом.

Але найважче запитання поставила саме вона.

"Ти тут з дітьми. А свої діти де?" - запитала його зірка.

"Там... На війні чужих дітей не буває", - відповів Андрій.

Після цих слів Джолі заплакала. І тоді, і тепер ці слова, зізнається тренер, тримаються як залізний стрижень у його серці.

Чим зараз займається Проценко

Андрій народився у Мелітополі. Грав на позиції воротаря за місцеві футбольні клуби "Прогрес", "Торпеда-Мелітополь", "Олком".

Однак зізнається: найбільше йому подобається саме тренерство. Деякі з його вихованців грають в УПЛ.

"Виховати - ось де найбільша перемога", - каже він.

Сьогодні він реалізує свою місію в Запоріжжі, де після евакуації було створено факультет фізичної культури, спорту і психології Мелітопольського педуніверситету. Він не лише навчає, а й підтримує дітей і переселенців, проводить змагання, допомагає військовим реабілітуватися після фронту.

"Ми вчимо не просто спортсменів - ми формуємо людей, які можуть підтримати інших", - каже Андрій.