Тренер "Манчестер Юнайтед" призвал игроков поскорее вернуться из отпуска

"Красные дьяволы" перед началом сезона испытывают кадровые проблемы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обратился к футболистам, которые отдыхают после чемпионата мира-2018, с просьбой сократить свой отпуск и помочь команде. Об этом сообщает The Times.

Наставник сообщил, что Маркус Рэшфорд и Фил Джонс решили досрочно завершить отпуск и на этой неделе прибудут в расположение клуба. Специалист хочет, чтобы и другие игроки последовали примеру своих одноклубников.

"Красные дьяволы" перед началом сезона испытывают кадровые проблемы - из-за травм португалец не может рассчитывать на девятерых игроков, а еще восемь находятся в отпуске. Это Поль Погба, Ромелу Лукаку, Маруан Феллайни, Джесси Лингард, Маркус Рашфорд, Эшли Янг, Фил Джонс и Виктор Линделеф.

"Я надеюсь, что парни, которые находятся на отдыхе, будут держать себя в тонусе, а некоторые из них захотят последовать примеру Рэшфорда и Джонса, которые возвращаются раньше, чтобы помочь команде, которая испытывает проблемы в начале сезона", - сказал Моуринью.