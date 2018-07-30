Тренер "Манчестер Юнайтед" закликав гравців скоріше повернутися з відпустки

"Червоні дияволи" перед початком сезону зазнали кадрових проблем

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью звернувся до футболістів, які відпочивають після чемпіонату світу-2018, з проханням скоротити свою відпустку і допомогти команді. Про це повідомляє The Times.

Наставник повідомив, що Маркус Решфорд і Філ Джонс вирішили достроково завершити відпустку і на цьому тижні прибудуть у розташування клубу. Спеціаліст хоче, щоб і інші гравці пішли за прикладом своїх одноклубників.

"Червоні дияволи" перед початком сезону зазнали кадрових проблем - через травми португалець не може розраховувати на дев'ятьох гравців, а ще вісім знаходяться у відпустці. Це Поль Погба, Ромелу Лукаку, Маруан Феллайні, Джессі Лингард, Маркус Рашфорд, Ешлі Янг, Філ Джонс і Віктор Лінделеф.

"Я сподіваюся, що хлопці, які знаходяться на відпочинку, будуть тримати себе в тонусі, а деякі з них захочуть наслідувати приклад Решфорда і Джонса, які повертаються раніше, щоб допомогти команді, яка має проблеми на початку сезону", - сказав Моурінью.