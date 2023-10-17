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Тренер і зірка сенсаційного лідера УПЛ забрали нагороди найкращим у вересні

Фото: Максим Задерака та Юрій Вернидуб отримали визнання експертів і вболівальників (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" отримав обидві нагороди за підсумками місяця в українській Прем'єр-лізі. Найкращим тренером вересня став Юрій Вернидуб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

57-річний фахівець привів підопічних до трьох перемог у трьох вересневих поєдинках. "Кривбас" розгромив ковалівський "Колос" (3:0), переграв рівненський "Верес" (2:1) і не залишив шансів полтавській "Ворсклі" (4:1).

Вернидуб у голосуванні набрав 41,5%. Він випередив керманича одеського "Чорноморця" Романа Григорчука (30,4%). Замкнув же трійку найкращих тренерів Віталій Пономарьов зі львівського "Руха" (15%).

Натомість Максим Задерака – найкращий футболіст вересня в УПЛ. Крайній нападник оформив три м'ячі впродовж місяця. Українець двічі забив "Колосу" та доклався до розгрому "Ворскли". У голосуванні Задерака набрав 36,8%.

На початку жовтня "Кривбас" вийшов у лідери Прем'єр-ліги. Криворіжці наразі набрали 20 очок і випереджають "Полісся" з Житомира на один пункт. Тіньовий лідер першості – київське "Динамо" (15 очок і три матчі в запасі).

 

До слова, напередодні Срна став в. о. керманича "Шахтаря" замість ван Леувена.

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