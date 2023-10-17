RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тренер и звезда сенсационного лидера УПЛ забрали награды лучшим в сентябре

Фото: Максим Задерака и Юрий Вернидуб получили признание экспертов и болельщиков (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" получил обе награды по итогам месяца в украинской Премьер-лиге. Лучшим тренером сентября стал Юрий Вернидуб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

57-летний специалист привел подопечных к трем победам в трех сентябрьских поединках. "Кривбасс" разгромил ковалевский "Колос" (3:0), обыграл ровненский "Верес" (2:1) и не оставил шансов полтавской "Ворскле" (4:1).

Вернидуб в голосовании набрал 41,5%. Он опередил наставника одесского "Черноморца" Романа Григорчука (30,4%). Замкнул же тройку лучших тренеров Виталий Пономарев из львовского "Руха" (15%).

В свою очередь Максим Задерака – лучший футболист сентября в УПЛ. Крайний нападающий оформил три мяча в течение месяца. Украинец дважды забил "Колосу" и приложился к разгрому "Ворсклы". В голосовании Задерака набрал 36,8%.

В начале октября "Кривбасс" вышел в лидеры Премьер-лиги. Криворожцы набрали 20 очков и опережают "Полесье" из Житомира на один пункт. Теневой лидер первенства – киевское "Динамо" (15 очков и три матча в запасе).

 

К слову, накануне Срна стал и. о. наставника "Шахтера" вместо ван Леувена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛЧемпионат УкраиныЮрий Вернидуб