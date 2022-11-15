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Тренер-чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри

Фото: Луїс Феліпе Сколарі цьогоріч дійшов до фіналу Копа Лібертадорес (facebook.com/ge.globo)
Автор: Антон Федорців

Легендарний фахівець Луїс Феліпе Сколарі вирішив назавжди попрощатися з тренерським ремеслом. Останнім клубом у трудовій книжці бразильця став місцевий "Атлетіко Паранаенсе".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

74-річний тренер покинув посаду керманича "червоно-чорних". Своє рішення він озвучив після фінального туру бразильської Серії А, в якому його підопічні розгромили "Ботафого" (3:0).

"Я хотів закінчити свій час у футболі як тренер-переможець. І сьогодні була одна з найкращих ігор під моїм керівництвом із того моменту, як я очолив "Атлетіко". Я прожив усе, чого ніколи не очікував, у футболі", – заявив Сколарі.

Досвідчений фахівець очолив "Паранаенсе" під час сезону-2022 та дійшов із командою до фіналу Копа Лібертадорес, у якому його підопічні поступилися "Палмейрасу" (0:1). Натомість у чемпіонаті "червоно-чорні" замкнули топ-6 і зіграють у груповому етапі головного турніру Південної Америки і в 2023 році.

Хто такий Луїс Феліпе Сколарі

Бразильський футболіст і тренер. Кар'єра в другому статусі розпочалася ще в 1982 році, а після перемог у чемпіонатах штатів Алагоас (ССА) та Гаушу ("Греміо") він переїхав на Близький Схід.

Повернувся до Бразилії наприкінці 1990-го. У наступному ж році виграв національний Кубок зі скромною "Крісіумою", а в 1993 році вдруге очолив "Греміо", до якого повертався ще тричі. Здобув із "мушкетерами" чемпіонський титул (1996), Кубок Бразилії (1994), Кубок Лібертадорес (1995), Рекопу Судамерікана (1996).

У 1998-2000, 2010-2012 і 2018-2019 рр. Сколарі працював із "Палмейрасом". Найбільший успіх на чолі "зелених" – Кубок Лібертадорес-1999 і чемпіонство в 2018 році.

Перший досвід на чолі збірних бразилець отримав у Кувейті, з яким переміг на Кубку націй Перської затоки-1990. У червні 2001-го очолив збірну Бразилії та привів її до тріумфу на ЧС-2002. Далі п'ять років працював на чолі збірної Португалії – фінал Євро-2004 і півфінал ЧС-2006.

У листопаді 2012-го Сколарі повернувся на місток пентакампеонів. Із досвідченим тренером на чолі бразильці виграли Кубок конфедерацій наступного року, але зазнали фіаско в півфіналі домашнього Мундіалю-2014 – поразка 1:7 від Німеччини.

До слова, раніше склали портрет бразильця Ендріка зі сан-паулівського "Палмейраса".

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