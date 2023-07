Тренер-чемпіон наївся вареників із Кубка Стенлі: фото дня

41-річний фахівець завітав із Кубком Стенлі до Брендона – другого за чисельністю населення міста Манітоби. Оскільки в провінції громада українців залишається однією з найбільших, то і українські страви набули популярності.

Крейг у свій день із кубком якраз вирішив обіграти тему кулінарії. Він наповнив Кубок Стенлі варениками, які під польським впливом у Канаді та США іменують pierogi ("пироги"). А потім із задоволенням поласував традиційною українською стравою.

До "Вегаса" Крейг приєднався перед стартом команди в НХЛ 6 років тому. Він був асистентом головного тренера в Джерарда Галланта, Пітера Дебура та тріумфатора сезону 2022/23 Брюса Кессіді. У новому сезоні тренер із сентиментами до вареників буде головним тренером фарм-клубу невадців – "Гендерсон Сілвер Найтс".

Трофей у Лондоні в 1892 році придбав генерал-губернатор Канади Фредерік Артур Стенлі. Спершу приз вручали найкращій канадській любительській хокейній команді.

Перша традиція виникла в 1896-му – пити ігристе з верхньої чаші кубка після перемоги. Пізніше додалися й інші. Зокрема, вручення на льоду, підйом на головою капітаном, дотики до трофею тощо.

У 1995 році "Нью-Джерсі Девілз" запровадили день особистого володінням гравцем. З тих пір Кубок Стенлі побував у різних куточках США, Канади та Європи. До Києва трофей привозили Руслан Федотенко та Антон Бабчук.

Assistant coach Ryan Craig enjoys a snack during his #StanleyCup day back home in the Brandon, Manitoba area. Pierogis is the food of a champion for Coach Craig. @GoldenKnights @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/cm3dF3COCd