Тренер "Челсі" Саррі встановив новий рекорд клубу

Фото: тренерський штаб Мауріціо Саррі (twitter.com/ChelseaFC)

"Сині" стартували в АПЛ без поразок в десяти турах

Мауріціо Сарри став першим тренером в історії "Челсі", під керівництвом якого команда не зазнала поразок в десяти стартових турах англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Opta.

У перших 10 матчах національної першості "сині" під керівництвом італійця здобули сім перемог і тричі зіграли внічию. Єдиної поразки при Сарри "Челсі" зазнав від "Манчестер Сіті" в поєдинку за Суперкубок Англії, який відбувся 5 серпня.

1 - Maurizio Sarri is the first Chelsea manager to remain unbeaten in his first 10 Premier League matches in charge of the club (P10 W7 D3 L0). Record-breaker. — OptaChelsea (@OptaChels) October 28, 2018

Нагадаємо, півзахисник "Ліверпуля" Джеймс Мілнер в гостьовому матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги з "Кристал Пелас" (2:0) став автором унікального досягнення.