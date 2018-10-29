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Тренер "Челсі" Саррі встановив новий рекорд клубу

Новини » Спорт    29.10.2018 - 11:54
Фото: тренерський штаб Мауріціо Саррі (twitter.com/ChelseaFC)
Фото: тренерський штаб Мауріціо Саррі (twitter.com/ChelseaFC)

"Сині" стартували в АПЛ без поразок в десяти турах

Мауріціо Сарри став першим тренером в історії "Челсі", під керівництвом якого команда не зазнала поразок в десяти стартових турах англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Opta.

У перших 10 матчах національної першості "сині" під керівництвом італійця здобули сім перемог і тричі зіграли внічию. Єдиної поразки при Сарри "Челсі" зазнав від "Манчестер Сіті" в поєдинку за Суперкубок Англії, який відбувся 5 серпня.

Нагадаємо, півзахисник "Ліверпуля" Джеймс Мілнер в гостьовому матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги з "Кристал Пелас" (2:0) став автором унікального досягнення.

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