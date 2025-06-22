Трендовий манікюр на липень 2025: ідеї з яскравим дизайном, які варто спробувати

Пастельні відтінки

Пастель - це яскравість у м'якому прочитанні. У липні 2025 пастельні відтінки не здають позицій і залишаються одним з головних nail-трендів.

М'ятний, лавандовий, лимонний, блідо-рожевий, небесно-блакитний - ці кольори створюють свіжий, витончений і доглянутий вигляд, що ідеально для спекотного літа.

Пастельний манікюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Пастель прекрасно виглядає на коротких і середніх нігтях будь-якої форми - від овальної до м'якого квадрата. Також такий манікюр можна урізноманітнити різними дизайнами.

Тренди манікюру на літо 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Омбре і 3d-дизайн

У трендах - креативний манікюр, який особливо гарний вигляд має на нігтях овальної або мигдалеподібної форми. Для такого дизайну можна поєднувати колірні переходи (омбре) і елементи об'ємного дизайну з фруктами і ягодами.

Манікюр омбре на літо (фото: instagram.com/heygreatnails)

Незвичний френч

У липні 2025 можна зробити незвичний французький манікюр із зеленим кінчиком. Між нюдовою основою і яскравим кінчиком доповніть манікюр блискітками малинового кольору.

Вони створюють ефект градієнта, поступово розсіюючись до середини нігтя. Деякі блискітки здаються великими, створюючи додатковий мерехтливий ефект.

Яскравий французький манікюр на літо (фото: instagram.com/heygreatnails)

Різнобарвний манікюр

Також можна попросити свого майстра манікюру зробити незвичайний різноколірний манікюр: з градієнтними переходами відтінків, зображеннями або наліпками у вигляді квітів, стразами або блискітками, абстрактними мазками, зірочками та крапками.

Різнобарвний манікюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Морська тематика

Ще один варіант цікавого манікюру на літо - перламутровий відтінок лаку, а також дизайн на одному або декількох нігтях, який створює ефект раковини або перлини з нерівностями та переливами.

Морський манікюр на літо 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Такий нейл-арт можна доповнити яскравим градієнтом, а також декором у вигляді черепашок, зірок, морських хвиль тощо. Крім того, на нігтях можуть бути маленькі наклейки, стрази або намальовані акварельні малюнки.

Стильний дизайн на літо у відпустку (фото: instagram.com/heygreatnails)