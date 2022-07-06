Трехкратный чемпион Формулы-1 может сесть в тюрьму за расизм

Группа депутатов Национального конгресса Бразилии призвали открыть уголовное производство по 69-летнему экс-пилоту Королевских автогонок. Местная пресса раздобыла новые доказательства расистских высказываний 3-кратного чемпиона Формулы-1.

Пике может сесть за решетку на 3 года. В ноябре прошлого года он во время интервью несколько раз употребил бразильский аналог табуированного слова на "н" относительно Хэмилтона. Мир узнал о нетолерантных высказываниях бразильца перед домашним для британца гран-при.

Как следствие, Пике пришлось извиняться. В свое оправдание он заявил, что употребленное им слово в португальском языке негативного содержания не несет и означает "чернокожий мальчик". Однако вскоре в сети распространились более ранние записи бразильца, где он несколько раз оскорбил Хэмилтона, в частности, на почве сексуальной ориентации.

Еще в годы карьеры пилота в Формуле-1 Нельсон Пике прославился "умением" не лезть за словом в карман. Чемпион 1981, 1983, 1987 гг., к примеру, неоднократно конфликтовал с легендарным соотечественником Айртоном Сенном.