Триразовий чемпіон Формули-1 може сісти до в'язниці за расизм

Група депутатів Національного конгресу Бразилії закликали відкрити кримінальне провадження щодо 69-річного екс-пілота Королівських автоперегонів. Місцева преса роздобула нові свідчення расистських висловлювання 3-разового чемпіона Формули-1.

Піке може сісти за ґрати на 3 роки. Торік у листопаді він під час інтерв'ю кілька разів вжив бразильський аналог табуйованого слова на "н" щодо Хемілтона. Світ дізнався про нетолерантні висловлювання бразильця перед домашнім для британця гран-прі.

Як наслідок, Піке довелося просити вибачення. На своє виправдання він заявив, що вжите ним слово в португальській мові негативного змісту не несе та означає "чорношкірий хлопчик". Проте, згодом у мережі набули поширення попередні записи бразильця, де він кілька разів образив Хемілтона, зокрема, на ґрунті сексуальної орієнтації.

Ще в роки кар'єри пілота у Формулі-1 Нельсон Піке уславився "вмінням" не ходити далеко за словами. Чемпіон 1981, 1983, 1987 рр., наприклад, неодноразово конфліктував із легендарним співвітчизником Айртоном Сенною.