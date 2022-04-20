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В трех точках Мариуполя появился мобильный интернет: где именно

Фото: в некоторых местах Мариуполя есть мобильный интернет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В осажденном российскими войсками Мариуполе появился мобильный интернет. Пока он доступен только в трех точках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.

По его словам, мобильный интернет систематически появляется в районе "Метро" и "Порт-Сити", а также в районе бывшего АТБ на Восточном.

"Самый простой проверенный способ выйти на связь с использованием Viber. Старайтесь связаться с близкими и знакомыми. Рассказывайте им правду об оккупации, которую никто не бросил и не предал", - отметил Андрющенко, не уточнив связь какого именно оператора стала доступной.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполе на 20 апреля. Им смогут воспользоваться женщины, дети и пожилые люди.

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