У трьох точках Маріуполя з'явився мобільний інтернет: де саме

В обложеному російськими військами Маріуполі з'явився мобільний інтернет. Поки він доступний тільки в трьох точках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.
За його словами, мобільний інтернет систематично з'являється в районі "Метро" і "Порт-Сіті", а також в районі колишнього АТБ на Східному.
"Найпростіший перевірений спосіб вийти на зв'язок з використанням Viber. Намагайтеся зв'язатися з близькими і знайомими. Розповідайте їм правду про окупацію, яку ніхто не кинув і не зрадив", - зазначив Андрющенко, не уточнивши зв'язок якого саме оператора став доступним.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні вдалося домовитися про гуманітарний коридор з Маріуполі на 20 квітня. Ним зможуть скористатися жінки, діти та люди похилого віку.
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