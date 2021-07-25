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В трех регионах Испании бушуют лесные пожары

Автор: РБК-Украина

В Испании вспыхнуло несколько крупных лесных пожаров. В частности, возгорания выявили в автономных сообществах Андалусия, Кастилия-Ла-Манча и Каталония.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Лесной пожар, начавшийся в субботу в коммуне Санта-Колома-де-Керальт уже выжег 1 228 гектаров, из которых 1 052 гектара приходятся на барселонскую коммуну Беллпрат.

Аварийные бригады работают над тушением нескольких пожаров, объявленных в трех населенных пунктах в провинции Таррагона.

Пожар, вспыхнувший в субботу в Санта-Колома-де-Керальт, продвигается без контроля, в то время как более сотни пожарных из правительства Каталонии и военного подразделения по чрезвычайным ситуациям стараются локализировать и ликвидировать огонь. В результате пожара выгорело более 1100 гектаров в нескольких муниципалитетах. При этом было эвакуировано около 80 человек.

В районе с ночи работают около 270 пожарных, к которым рано утром присоединились сотрудники военного подразделения по ЧС и 12 воздушных машин. При этом пожарным в ликвидации пожара мешает сильный ветер.

Пожар, затронувший муниципалитеты Беллпрат, Лес-Пилес и Санта-Колома-де-Керальт, поднял столб дыма и огня, видимый на расстоянии 60 километров, а его пепел достиг некоторых районов Барселоны.

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