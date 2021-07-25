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У трьох регіонах Іспанії вирують лісові пожежі

Автор: РБК-Україна

В Іспанії спалахнуло кілька великих лісових пожеж. Зокрема, загоряння виявили в автономних спільнотах Андалусія, Кастилія-Ла-Манча і Каталонія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Лісова пожежа, що почалася в суботу в комуні Санта-Колома-де-Керальт вже випалила 1 228 гектарів, з яких 1 052 гектари припадають на барселонську комуну Беллпрат.

Аварійні бригади працюють над гасінням кількох пожеж, оголошених у трьох населених пунктах у провінції Таррагона.

Пожежа, що спалахнула в суботу в Санта-Колома-де-Керальт, просувається без контролю, в той час, як більше сотні пожежників з уряду Каталонії і військового підрозділу з надзвичайних ситуацій намагаються локалізувати і ліквідувати вогонь. В результаті пожежі вигоріло понад 1100 гектарів в декількох муніципалітетах. При цьому було евакуйовано близько 80 осіб.

В районі з ночі працюють близько 270 пожежників, до яких рано вранці приєдналися співробітники військового підрозділу з НС і 12 повітряних машин. При цьому пожежникам у ліквідації пожежі заважає сильний вітер.

Пожежа, що торкнулася муніципалітетів Беллпрат, ліс-Пілес і Санта-Колома-де-Керальт, підняв стовп диму і вогню, видимий на відстані 60 кілометрів, а його попіл досяг деяких районів Барселони.

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пожежаІспанія