В трех районах Крыма и Керчи ввели режим ЧС

В трех районах Крыма и в Керчи оккупационная власть из-за непогоды ввела режим угрозы чрезвычайной ситуации. Сейчас из-за снегопада перекрыто движение на части трассы Таврида.
Об этом сообщает ТАСС.
"Принято решение о введении режима угрозы ЧС на территории Ленинского, Белогорского, Кировского районов и города Керчи в связи с ухудшением погодных условий и надвигающегося циклона", - заявила "власти" полуострова.
Отмечается, что ночью в Керчи и в районе Керченского моста выпала месячная норма осадков в виде снега. Сугробы выросли до пол метра. После этого, сегодня было приостановлено движение Керченским мостом.
Напомним, сегодня в трех областях Украины - снегопады. При этом температура воздуха наблюдается в пределах -13 +3, однако ночью на всей территории страны ожидаются сильные морозы. Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен.
Также РБК-Украина писало, что в страну на эти выходные придет потепление. Уже в субботу температура воздуха поднимется в западных областях, а в воскресенье - по всей стране.
Кроме того, на Азовском море предупредили о шторме, ожидают метели и двухметровые волны.