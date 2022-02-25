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В трех направлениях продолжаются бои. ВСУ отражают атаку России

Автор: Артур Родивилов

В Украине на нескольких направлениях идут активные бои. ВСУ отражают атаку врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Facebook.

В частности, бои идут:

  • На северном направлении ведутся бои в районах Победы и Глухова. Вражеская колонна из состава российской 58 бригады остановлена.
  • На юге ведутся оборонительные бои в районе Херсона. Механизированные подразделения ВСУ отразили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра
  • Группировки ВМС продолжают ведение боевых действий в юго-западной части Черноморской зоны. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов на морском направлении.

Кроме того, на Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции по определенным рубежам в готовности к отражению наступления противника.

Определенные силы и средства перешли к обороне Киева.

Напомним, что РБК-Украина следит за ситуацией по всей стране после объявления Путиным войны. Бои продолжаются по всей стране с 5 утра 24 февраля.

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