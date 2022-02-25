В трех направлениях продолжаются бои. ВСУ отражают атаку России

В Украине на нескольких направлениях идут активные бои. ВСУ отражают атаку врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Facebook.
В частности, бои идут:
Кроме того, на Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции по определенным рубежам в готовности к отражению наступления противника.
Определенные силы и средства перешли к обороне Киева.
Напомним, что РБК-Украина следит за ситуацией по всей стране после объявления Путиным войны. Бои продолжаются по всей стране с 5 утра 24 февраля.