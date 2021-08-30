Требуют взятки от имени Госэкоинспекции: чиновников предупредили о мошенниках
Фото: мошенники вымогают взятки от имени главы Госэкоинспекции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный предупредил руководителей субъектов хозяйствования о мошенниках. Злоумышленники звонят и от имени Госэкоинспекции требуют взятки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Малеваного.
"Мошенники представляются именем моего заместителя и по якобы моему поручению требуют неправомерную выгоду по поводу нарушений экологического законодательства, угрожают", - рассказал глава Госэкоинспекции.
Малеваный отметил, что уже подготовил соответствующее заявление в Киберполицию, чтобы правоохранители провели расследование.
"Один из номеров, с которых звонят: +380 95 314 64 97", - добавил он.