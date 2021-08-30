Вимагають хабарі від імені Держекоінспекції: посадовців попередили про шахраїв
Фото: шахраї вимагають хабарі від імені глави Держекоінспекції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Глава Держекоінспекції Андрій Мальований попередив керівників суб’єктів господарювання про шахраїв. Зловмисники телефонують та від імені Держекоінспекції вимагають хабарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Мальованого.
"Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, ніби-то, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують", - розповів глава Держекоінспекції.
Мальований зазначив, що вже підготував відповідну заяву до Кіберполіції, щоб правоохоронці провели розслідування.
"Один із номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97", - додав він.