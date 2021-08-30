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Вимагають хабарі від імені Держекоінспекції: посадовців попередили про шахраїв

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Україна, Понеділок 30 серпня 2021 15:50
Вимагають хабарі від імені Держекоінспекції: посадовців попередили про шахраїв Фото: шахраї вимагають хабарі від імені глави Держекоінспекції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Держекоінспекції Андрій Мальований попередив керівників суб’єктів господарювання про шахраїв. Зловмисники телефонують та від імені Держекоінспекції вимагають хабарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Мальованого.

"Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, ніби-то, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують", - розповів глава Держекоінспекції.

Мальований зазначив, що вже підготував відповідну заяву до Кіберполіції, щоб правоохоронці провели розслідування.

"Один із номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97", - додав він.

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