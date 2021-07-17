UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Требуют отставки премьера: в Тбилиси снова протестуют СМИ

Автор: Мария Кучерявец

Перед зданием грузинского парламента в Тбилиси продолжается акция протеста, организованная представителями СМИ. Они требуют отставки премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Отмечено, что митинг начался с трансляции телевизионного сюжета на экране, установленном перед парламентом, журналиста Лексо Лашкарава, который накануне погиб.

Также на экране транслировали кадры насилия в отношении журналистов.

Известно, что на акцию протеста собрались представители различных СМИ и политики. Они требуют наказания всех, кто участвовал в насилии над журналистами и отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Отмечено, что движение на проспекте Руставели перекрыто.

Кроме того, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил собравшимся перед парламентом журналистам, что единственной функциональной ветвью в государстве остались медиа.

"Я хочу очень ясно показать общественности, что присутствие здесь сегодня - это поддержка единой функционирующей власти в Грузии, больше не существует суда, больше не существует парламент, не существует правительство, и единая функциональная ветвь в нашем государстве - это медиа",- сказал Маргвелашвили.

Напомним, 11 июля в Тбилиси представители СМИ вышли на акцию протеста из-за смерти журналиста. Они требовали, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку.

Добавим, 5 июля в Тбилиси при попытке проведения ЛГБТ-марша произошли столкновения, в результате которых пострадали почти полсотни журналистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТбилисиМитинг