Требуют отставки премьера: в Тбилиси снова протестуют СМИ

Перед зданием грузинского парламента в Тбилиси продолжается акция протеста, организованная представителями СМИ. Они требуют отставки премьера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Отмечено, что митинг начался с трансляции телевизионного сюжета на экране, установленном перед парламентом, журналиста Лексо Лашкарава, который накануне погиб.
Также на экране транслировали кадры насилия в отношении журналистов.
Известно, что на акцию протеста собрались представители различных СМИ и политики. Они требуют наказания всех, кто участвовал в насилии над журналистами и отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Отмечено, что движение на проспекте Руставели перекрыто.
Кроме того, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил собравшимся перед парламентом журналистам, что единственной функциональной ветвью в государстве остались медиа.
"Я хочу очень ясно показать общественности, что присутствие здесь сегодня - это поддержка единой функционирующей власти в Грузии, больше не существует суда, больше не существует парламент, не существует правительство, и единая функциональная ветвь в нашем государстве - это медиа",- сказал Маргвелашвили.
Напомним, 11 июля в Тбилиси представители СМИ вышли на акцию протеста из-за смерти журналиста. Они требовали, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку.
Добавим, 5 июля в Тбилиси при попытке проведения ЛГБТ-марша произошли столкновения, в результате которых пострадали почти полсотни журналистов.