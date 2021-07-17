Требуют отставки премьера: в Тбилиси снова протестуют СМИ

Перед зданием грузинского парламента в Тбилиси продолжается акция протеста, организованная представителями СМИ. Они требуют отставки премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Отмечено, что митинг начался с трансляции телевизионного сюжета на экране, установленном перед парламентом, журналиста Лексо Лашкарава, который накануне погиб.

Также на экране транслировали кадры насилия в отношении журналистов.

Известно, что на акцию протеста собрались представители различных СМИ и политики. Они требуют наказания всех, кто участвовал в насилии над журналистами и отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Отмечено, что движение на проспекте Руставели перекрыто.

Кроме того, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил собравшимся перед парламентом журналистам, что единственной функциональной ветвью в государстве остались медиа.

"Я хочу очень ясно показать общественности, что присутствие здесь сегодня - это поддержка единой функционирующей власти в Грузии, больше не существует суда, больше не существует парламент, не существует правительство, и единая функциональная ветвь в нашем государстве - это медиа",- сказал Маргвелашвили.