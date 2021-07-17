ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Требуют отставки премьера: в Тбилиси снова протестуют СМИ

Новина українською →
Тбилиси, Суббота 17 июля 2021 19:52
Требуют отставки премьера: в Тбилиси снова протестуют СМИ Фото: в Тбилиси снова протестуют СМИ (twitter.com/onewmphoto)
Автор: Мария Кучерявец

Перед зданием грузинского парламента в Тбилиси продолжается акция протеста, организованная представителями СМИ. Они требуют отставки премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Отмечено, что митинг начался с трансляции телевизионного сюжета на экране, установленном перед парламентом, журналиста Лексо Лашкарава, который накануне погиб.

Также на экране транслировали кадры насилия в отношении журналистов.

Известно, что на акцию протеста собрались представители различных СМИ и политики. Они требуют наказания всех, кто участвовал в насилии над журналистами и отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Отмечено, что движение на проспекте Руставели перекрыто.

Кроме того, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил собравшимся перед парламентом журналистам, что единственной функциональной ветвью в государстве остались медиа.

"Я хочу очень ясно показать общественности, что присутствие здесь сегодня - это поддержка единой функционирующей власти в Грузии, больше не существует суда, больше не существует парламент, не существует правительство, и единая функциональная ветвь в нашем государстве - это медиа",- сказал Маргвелашвили.

Напомним, 11 июля в Тбилиси представители СМИ вышли на акцию протеста из-за смерти журналиста. Они требовали, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушло в отставку.

Добавим, 5 июля в Тбилиси при попытке проведения ЛГБТ-марша произошли столкновения, в результате которых пострадали почти полсотни журналистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тбилиси Митинг
NEWS
Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС: ранены двое военных
Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС: ранены двое военных
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания