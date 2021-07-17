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Вимагають відставки прем'єра: у Тбілісі знову протестують ЗМІ

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Тбілісі, Субота 17 липня 2021 19:52
Вимагають відставки прем'єра: у Тбілісі знову протестують ЗМІ Фото: у Тбілісі знову протестують ЗМІ (twitter.com/onewmphoto)
Автор: Марія Кучерявець

Перед будівлею грузинського парламенту у Тбілісі триває акція протесту, організована представниками ЗМІ. Вони вимагають відставки прем'єра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відлуння Кавказу".

Зазначено, що мітинг почався з трансляції телевізійного сюжету на екрані, встановленому перед парламентом, журналіста Лексо Лашкарава, який напередодні загинув.

Також на екрані транслювали кадри насильства щодо журналістів.

Відомо, що на акцію протесту зібралися представники різних ЗМІ і політики. Вони вимагають покарання всіх хто брав участь у насильстві над журналістами і відставки прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі.

Зазначено, що рух на проспекті Руставелі перекрито.

Крім того, екс-президент Грузії Георгій Маргвелашвілі заявив присутнім перед парламентом журналістам, що єдиною функціональною гілкою в державі залишилися медіа.

"Я хочу дуже ясно показати громадськості, що присутність тут сьогодні - це підтримка єдиної функціонуючої влади в Грузії, більше не існує суду, більше не існує парламенту, не існує уряду, і єдина функціональна гілка в нашій державі - це медіа", - сказав Маргвелашвілі.

Нагадаємо, 11 липня у Тбілісі представники ЗМІ вийшли на акцію протесту через смерть журналіста. Вони вимагали, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку.

Додамо, 5 липня в Тбілісі при спробі проведення ЛГБТ-маршу відбулися зіткнення, в результаті яких постраждали майже півсотні журналістів.

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