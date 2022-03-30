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Вимагали припинити війну в Україні: Путін виключив з Радбезу РФ чотирьох вчених

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Москва, Середа 30 березня 2022 03:39
Вимагали припинити війну в Україні: Путін виключив з Радбезу РФ чотирьох вчених Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Володимир Путін виключив з наукової ради при Раді Безпеки чотирьох вчених. Вони підписали лист з вимогою негайно припинити вогонь в Україні і почати переговори між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медиазона".

За його даними, імена вчених вже прибрали зі списку членів ради при Радбезі. Це:

  • директор Інституту Європи РАН Олексій Громико;
  • науковий керівник Інституту США і Канади РАН Сергій Рогов;
  • науковий співробітник інституту Олександр Панов;
  • директор Центру євроатлантичної безпеки МДІМВ Олександр Нікітін.

Як зазначає видання, Олексія Громико та інших вчених ще не повідомили про виключення з Ради при Радбезі і не озвучили причини цього рішення. Він додав, що відкритий лист з вимогою про припинення вогню в Україні було складено і підписано на початку березня. Всього під документом підписалися 129 представників Росії та інших країн.

"Заява містила в собі великий сенс в ті дні з точки зору національних інтересів нашої країни", - уточнив Громико.

Нагадаємо, раніше Путін у відповідь на записку президента України Володимира Зеленського з умовами миру заявив, що "знищить" все українське керівництво.

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