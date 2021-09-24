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Требовали деньги и угрожали: в Тернопольской области разоблачили банду

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Тернополь , Пятница 24 сентября 2021 18:29
Требовали деньги и угрожали: в Тернопольской области разоблачили банду Фото: в Тернопольской области разоблачили преступную группировку (gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Тернопольской области, во время операции полиция задержала членов преступной группировки. Злоумышленники занимались вымогательством средств с местных предпринимателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Организовал преступную группу ранее судимый 42-летний житель региона, который имеет статус так называемого "смотрящего" за одним из районов области. К противоправной деятельности привлек еще трех ранее осужденных мужчин", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что преступная группировка занималась вымогательством средств от предпринимателей. В случае отказа - злоумышленники угрожали расправой, или же препятствовали работе жертв.

Фото: в Тернопольской области разоблачили преступную группировку (tp.npu.gov.ua)

Согласно данным следствия, в июле 2021 года члены группировки требовали 60 тысяч гривен у одного из предпринимателей области. После угроз мужчина согласился отдать им 30 тысяч гривен.

"В дальнейшем потерпевший отдавал по 2000-3000 гривен, чтобы беспрепятственно работать", - добавляет пресс-служба.

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Тернопольская область
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