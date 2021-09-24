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Вимагали кошти та погрожували: в Тернопільській області викрили банду

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Тернопіль , П'ятниця 24 вересня 2021 18:29
Вимагали кошти та погрожували: в Тернопільській області викрили банду Фото: в Тернопільській області викрили злочинне групування (gp.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Тернопільській області, під час операції, поліція затримала членів злочинного групування. Зловмисники займалися вимаганням коштів з місцевих підприємців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"Організував злочинну групу раніше судимий 42-річний житель регіону, який має статус так званого "смотрящого" за одним із районів області. До протиправної діяльності залучив ще трьох раніше засуджених чоловіків", - пише пресслужба.

Зазначається, що злочинне угрупування займалося вимаганням коштів від підприємців. У разі відмови - зловмисники погрожували розправою, або ж перешкоджали роботі жертв.

Фото: в Тернопільській області викрили злочинне групування (tp.npu.gov.ua)

Згідно з даними слідства, у липні 2021 року члени групування вимагали 60 тисяч гривень в одного з підприємців області. Після погроз чоловік погодився віддати їм 30 тисяч гривень.

"Надалі потерпілий віддавав по 2000-3000 гривень, аби безперешкодно працювати", - додає пресслужба.

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