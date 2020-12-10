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Требовали 800 тысяч долларов "долга": в Киеве банда похитила юриста

Автор: Роман Тверденко

В Киеве задержали банду из четверых человек. Они похитили юриста и требовали от него несуществующий долг.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По версии следствия, под видом деловой встречи злоумышленники выманили юриста одной из столичных компаний в обусловленное место, завладели его автомобилем и увезли его в неизвестном направлении, силой поместив на заднее сидение. Похитители требовали у него выплаты несуществующего долга в размере 800 тысяч долларов.

Правоохранители нашли автомобиль и задержали преступников. Им сообщено о подозрении в похищении человека, разбое, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством. Решается вопрос об избрании похитителям меры пресечения.

В ноябре сообщалось, что в Киеве разоблачили троих сотрудников Национальной полиции. Они подозреваются в похищении человека с требованием выкупа.

Было установлено, что полицейские без законных оснований задержали гражданина, продававшего автомобиль. Они его удерживали и требовали 10 тысяч долларов за непривлечение к ответственности за якобы продажу краденого автомобиля. После получения части выкупа в размере двух тысяч евро, полицейские отпустили мужчину.

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