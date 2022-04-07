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Требовал с волонтеров 100 тысяч грн за гумпомощь: во Львовской области задержали и. о. мэра

Фото: во Львовской области на продаже гумпомощи поймали и. о. мэра (pgo.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области разоблачили исполняющего обязанности главы одного из городов, который требовал с волонтера 100 тысяч гривен за гумпомощь, бесплатно поступившую из Финляндии. Мужчину задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Задержан и. о. городского головы одного из городов Львовщины на продаже гуманитарной помощи и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, чиновник требовал и получил 100 000 грн взятки от волонтера за передачу автобуса, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас продолжаются неотложные первоочередные следственные действия. Решаются вопросы относительно сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Фото: Во Львовской области на продаже гумпомощи поймали и.о. мэра (pgo.gov.ua)

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коррупцияЛьвовская областьГуманитарная помощь