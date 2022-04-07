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Вимагав з волонтерів 100 тисяч грн за гумдопомогу: у Львівській області затримали в.о. мера

Фото: у Львівській області на продажі гумдопомоги впіймали в.о. мера (pgo.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Львівській області викрили виконувача обов’язків голови одного з міст, який вимагав з волонтера 100 тисяч гривень за гумдопомогу, що безкоштовно надійшла з Фінляндії. Чоловіка затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Затримано в.о. міського голови одного із міст Львівщини на продажі гуманітарної допомоги та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, посадовець вимагав та одержав 100 000 грн хабаря від волонтера за передачу автобуса, отриманого міською радою безкоштовно від однієї із асоціацій Фінляндії у якості гуманітарної допомоги.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають невідкладні першочергові слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Фото: у Львівській області на продажі гумдопомоги впіймали в.о. мера (pgo.gov.ua)

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коррупцияЛьвівська областьГуманітарна допомога