ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Требовали взятки с раненых на Донбассе воинов: ГБР объявило подозрения мошенникам

Новина українською →
Украина, Пятница 14 января 2022 12:51
Требовали взятки с раненых на Донбассе воинов: ГБР объявило подозрения мошенникам Фото: ГБР объявило подозрения взяточникам, которые брали деньги с бойцов ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрениях чиновнику - организатору коррупционной схемы, а также его сообщникам. Злоумышленники требовали взятки с раненых на Донбассе воинов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, в мошеннической схеме участвовали председатель межрайонной Броварской медико-социальной экспертной комиссии и его "коллеги" - экс-начальник медицинской службы воинской части, которого уволили за взяточничество, и гражданское лицо. Они требовали от 3000 до 5000 долларов с украинских воинов, чтобы оформить инвалидность. За эти деньги они предлагали быстрое и безпрепятственное получение документов, заключений и прохождение экспертной комиссии.

Фото: ГБР объявило подозрения мошенникам, которые наживались на воинах ВСУ (dbr.gov.u)

Злоумышленники "работали" еще с июля 2021 года. За это время они успели получить 21 тысячу долларов.

Теперь мошенникам сообщено о подозрениях. Им грозит заключение на 10 лет и конфискация имущества. Вскоре злоумышленники предстанут перед судом.

Напомним, в Житомире ветерану АТО понадобилась финансовая помощь. Его жена заболела и ей нужна была операция, поэтому мужчина начал собирать деньги. Он решил продать свою компьютерную технику на сумму 114 тысяч гривен, но столкнулся с мошенниками.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР
NEWS
Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины