Требовал 50 тысяч долларов за должность в ГБР: в Киеве задержали мошенника
Прокуратура Киева открыла дело против мошенника, который обещал 50 тысяч долларов потерпевшему за должность в ГБР. Злоумышленника задержали во время передачи первой части суммы - 35 тысяч долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, мошенник обещал потерпевшему трудоустройство на руководящую должность в одно из подразделений ГБР.
"Эта сумма предназначалась за якобы содействии должностных лиц правоохранительных органов и высшего законодательного органа государства", - отмечает пресс-служба.
Правоохранители задержали злоумышленника во время получения первой части суммы, которая составляет 35 тысяч долларов.
Стоит отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 УК Украины мошеннику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.