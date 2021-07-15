Вимагав 50 тисяч доларів за посаду в ДБР: у Києві затримали шахрая
Прокуратура Києва відкрила справу проти шахрая, який обіцяв 50 тисяч доларів потерпілому за посаду в ДБР. Зловмисника затримали під час передачі першої частини суми - 35 тисяч доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, шахрай обіцяв потерпілому працевлаштування на керівну посаду до одного із підрозділів ДБР.
"Ця сума призначалася за нібито сприяння посадових осіб правоохоронних органів та вищого законодавчого органу держави", - відзначає пресслужба.
Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання першої частини суми, яка складає 35 тисяч доларів.
Варто відзначити, що відповідно до ч. 2 ст. 15 й ч. 4 ст. 190 КК України шахраю загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.