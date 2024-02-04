Не треба йти до банку. Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію для виплат вдома

Українські пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами, можуть пройти ідентифікацію для підтвердження виплат за допомогою відеоконференцзв’язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Постановою Уряду передбачено, що для отримання виплат у 2024 році особи з-поміж ВПО мають пройти ідентифікацію в АТ “Ощадбанк“ або в органах Пенсійного фонду України.
Проте нині пенсіонери можуть пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку. Записатися на проходження ідентифікації можна через вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ).
Для цього необхідно виконати такі кроки:
"Звертаємо увагу, що в інтересах недієздатних осіб чи осіб, дієздатність яких обмежено, заяви подаються опікунами, піклувальниками", - пояснили в міністерстві.
Після подачі заяви на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку з вами зв’яжеться уповноважений працівник органу ПФУ для узгодження часу і способу проведення відеоідентифікації.
Відеоконференцзв’язок може бути проведений через одну із програмних платформ, яку обере заявник:
Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів із дати подання заяви (звернення).
Ми також повідомляли, що частині пенсіонерів продовжать виплати без ідентифікації.
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