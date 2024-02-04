Не треба йти до банку. Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію для виплат вдома

Постановою Уряду передбачено, що для отримання виплат у 2024 році особи з-поміж ВПО мають пройти ідентифікацію в АТ “Ощадбанк“ або в органах Пенсійного фонду України.

Проте нині пенсіонери можуть пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку. Записатися на проходження ідентифікації можна через вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для цього необхідно виконати такі кроки:

Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ за посиланням.

У верхній частині екрана обрати вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку" та натиснути на неї.

У формі, що з’явиться на екрані, заповнити всі поля, позначені зірочкою.

За необхідності вказати вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника тощо).

До заяви можна додати скан-копії документів: паспорта, пенсійного посвідчення, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про народження, трудової книжки тощо.

Після цього натиснути "Подати заяву".

"Звертаємо увагу, що в інтересах недієздатних осіб чи осіб, дієздатність яких обмежено, заяви подаються опікунами, піклувальниками", - пояснили в міністерстві.

Після подачі заяви на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку з вами зв’яжеться уповноважений працівник органу ПФУ для узгодження часу і способу проведення відеоідентифікації.

Відеоконференцзв’язок може бути проведений через одну із програмних платформ, яку обере заявник:

Google Meet,

Signal,

Skype,

Telegram,

Viber,

WhatsApp,

Zoom.

Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів із дати подання заяви (звернення).

Ми також повідомляли, що частині пенсіонерів продовжать виплати без ідентифікації.

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