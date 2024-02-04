Не надо идти в банк. Пенсионеры могут пройти идентификацию для выплат дома

Украинские пенсионеры, которые являются внутренне перемещенными лицами, могут пройти идентификацию для подтверждения выплат с помощью видеоконференцсвязи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Постановлением Правительства предусмотрено, что для получения выплат в 2024 году лица из ВПЛ должны пройти идентификацию в АО Ощадбанк или в органах Пенсионного фонда Украины.
Однако сейчас пенсионеры могут пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи. Записаться на прохождение идентификации можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
"Обращаем внимание, что в интересах недееспособных лиц или лиц, дееспособность которых ограничена, заявления подаются опекунами, попечителями", - пояснили в министерстве.
После подачи заявления на прохождение идентификации в режиме видеоконференцсвязи с вами свяжется уполномоченный работник органа ПФУ для согласования времени и способа проведения видеоидентификации.
Видеоконференцсвязь может быть проведена через одну из программных платформ, которую выберет заявитель:
Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения).
Мы также сообщали, что части пенсионеров будут продолжены выплаты без идентификации.
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