"Треба цю тему закривати": Зеленський анонсував закони проти кол-центрів
В середу, 2 вересня, український президент подасть до парламенту законопроєкти проти шахрайських кол-центрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.
"Завтра зранку у Верховну Раду я направлю законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри. Треба цю тему закривати", - наголосив глава держави.
Президент заявив, що вже є відповідні кроки правоохоронців, а тепер потрібні законодавчі.
"Всі організатори кол-центрів повинні відповідати", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у серпні правоохоронці по всій країні перевіряли інфраструктуру шахрайських call-центрів. Їхні працівники заманювали людей на фіктивні інвестплатформи і отримували доступ до рахунків.
Крім того, нещодавно правоохоронці заарештували та повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7. Зловмисники видавали себе за мережу обмінників і сервіс з обміну криптоактивів.
РБК-Україна також писало, що українців попереджають про нову фішингову схему, у межах якої зловмисники розсилають електронні листи нібито від імені Державної податкової служби.