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У мережі шириться фейк про Житомирський ТЦК: причетна російська пропаганда

Житомир, Субота 06 квітня 2024 09:43
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У мережі шириться фейк про Житомирський ТЦК: причетна російська пропаганда Фото: у Житомирському ТЦК спростували фейк про виплати за загибель військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі з'явився фейк про Житомирський обласний територіальний центр комплектування. Неправдиву інформацію поширює російська пропаганда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК і СП у Facebook.

У мережі з'явилося відео, де жінка українською мовою скаржиться, що нібито їй відмовили у виплаті за загиблого чоловіка на фронті. При цьому поширювати ролик почала пропаганда РФ.

"Така особа не зверталася до Житомирського ТЦК та СП за оформленням виплат. Документ на відео не відповідає стандартам діловодства ЗСУ", - повідомив заступник начальника сектору соціальних виплат Житомирського ТЦК та СП Олександр Негерей.

Він пояснив, що ТЦК не займаються призначенням грошової допомоги та її розмірами, а також не є розпорядниками бюджетних коштів.

"Головна мета ворога - дискредитувати роботу ТЦК використовуючи фейкові відео, які розповсюджуються у соцмережах. Все це направлено для зриву мобілізації", - вважають у військкоматі.

У мережі шириться фейк про Житомирський ТЦК: причетна російська пропаганда

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, 6 лютого у мережі з’явилося відео, на якому видно, як натовп оточив автомобіль та намагається побити жінку, що сидить за кермом. Інцидент стався у селі Космач Івано-Франківської області. Пізніше постраждала жінка повідомила, що дорогу перекрили місцеві жительки, які вважали, що вона нібито є "навідницею" ТЦК.

Також нещодавно у Закарпатській області чоловік спробував вчинити самогубство на території ТЦК, ініціювали перевірку.

Крім того, спалахнув скандал за участі начальника ТЦК у Рівненській області. У мережі з'явилися кадри, зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

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Житомир ТЦК Фейки
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