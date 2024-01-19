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Треба продовжувати тиск. Буданов пообіцяв нові українські удари по Криму

США, П'ятниця 19 січня 2024 17:15
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Треба продовжувати тиск. Буданов пообіцяв нові українські удари по Криму Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов погоджується з тим, що Україні важливо продовжувати тиснути на російські сили, особливо в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, Буданов наголосив, що Україна може тиснути на росіян в Криму за допомогою повітряної кампанії, атак морських безпілотників і таємних операцій.

"Наші підрозділи неодноразово входили до Криму минулого року", - каже начальник ГУР.

Водночас він зауважив, що Україна знову відправить на півострів спецпризначенців, щоб зруйнувати російську логістику.

Рейди у Крим

Нагадаємо, минулого року українські військові здійснили низку успішних операцій у Криму та поблизу нього. Зокрема, були також і вилазки на окупований півострів.

Нагадаємо, що однією з найуспішніших операцій українських розвідників було повернення контролю над "вишками Бойка" - нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі, які Росія захопила ще у 2015 році. Терористи застосовували конструкцію з початку повномасштабного вторгнення у військових цілях.

Більш детально про те, як українські військові змогли провести таку спецоперацію, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" давав інтерв'ю РБК-Україна, де розповів про деталі операцій ГУР.

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